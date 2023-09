L'agente FIFA e procuratore Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio concentrandosi sull'Atalanta, prossimo avversario della Fiorentina, ma in particolar modo sulla situazione di Lucas Beltran, nuovo centravanti argentino viola e giunto da un regno calcistico ben noto all'agente fiorentino.

Ecco cosa ha detto: “L’Atalanta ha perso Hojlund sostituendolo con Tourè che si è infortunato in modo importante, è una squadra che parte da una base di esperienza e varietà di giocatori che la collocano un po’ più avanti rispetto a quella viola. Lo scorso anno ha avuto il vantaggio di non fare le coppe, cosa di cui quest’anno non beneficerà più”.

Su Beltran: “Nell'Argentina ha fatto due tribune ma ha davanti Lautaro e Alvarez, due giocatori molto importanti e dovrà saper aspettare, ma è già stato scelto da Scaloni e difficilmente tornerà indietro sulla scelta fatta. Lo spessore del giocatore in Italia non si percepisce ancora bene rispetto all’Argentina. Al River Plate ha fatto tutta la differenza del mondo. Ora deve fare ancora uno step ma ho tutto il tempo per fare bene con la Fiorentina e l’Argentina. Non si è mai fermato perchè veniva da un campionato in corso, venendo catapultato in Italia, dovrà entrare nelle dinamiche di un calcio diverso. Non scordiamo che Lautaro Martinez nei primi mesi all’Inter fece più o meno lo stesso passaggio. Serve aspettarlo con fiducia”.