Cioffi perde a Bergamo ma non ci sta: "Pasalic andava espulso, il VAR doveva intervenire. Una decisione che ci ha condizionato"

Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, si è sfogato a Dazn dopo la sconfitta contro l’Atalanta. A condizionare il risultato, la svista su Pasalic nel primo tempo dove il giocatore non è stato espulso nonostante un fallo col piede a martello:

"Il mancato rosso a Pasalic? L’ho rivisto dopo la partita… per un intervento molto simile noi siamo rimasti in 10 contro il Sassuolo dove l’arbitro aveva prima ammonito, poi è stato chiamato dal VAR ed ha espulso il nostro giocatore. Devo ancora capire come e quando interviene il VAR, perché nell’espulsione di Payero è intervenuto e oggi no, questo ha condizionato la partita”.

Con la vittoria di oggi pomeriggio, l'Atalanta ha superato la Fiorentina in classifica, aspettando il match di domani sera dei Viola contro l'Inter.