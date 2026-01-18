Il commento di un soddisfatto Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, a Dazn dopo la vittoria sul Bologna:

"E’ stata una partita importante anche se abbiamo perso non solo un Presidente ma un grande uomo, sono giorni molto particolari e tristi e siamo vicini al loro dolore. Quello che potevamo fare era mettere in campo unione, sacrificio, quello che lui ci ha insegnato: mi ha sempre trasferito un messaggio d’unione le volte in cui l’ho sentito al telefono. Dovevamo fare una partita degna di quello che ci ha lasciato, per lui e la famiglia.

I risultati nascono dalle ottime prestazioni che abbiamo fatto, siamo sempre stati bravi a credere in quello che si faceva. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, sullo 0-2 poi dovevamo essere più bravi a gestire ma la condotta è nata anche un po’ dalla paura dei punti persi nelle partite precedenti. Abbiamo un’altra finale ora contro il Cagliari, che ha battuto la Juve.

La partita dalla tribuna? E’ più difficile viverla dall’alto, meno male che è passata, forse il mio vice ha portato bene dai (ride ndr). Non lo devo dire troppo sennò poi i calciatori ci credono e mi cacciano di sopra".