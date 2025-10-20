Zazzaroni: "Gimenez crolla a terra come fosse colpito da Tyson. La soluzione alla crisi la può trovare solo Pioli"

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha analizzato approfonditamente la partita fra Milan e Fiorentina e il periodo negativo della squadra viola.

Il rigore del Milan

“Della partita con la Fiorentina c’è poco di conservabile -scrive Zazzaroni - il primo tempo è stato orribile, nel secondo il ritmo si è alzato e s’è visto qualcosa di meglio. Leão si è acceso dopo il gol. La doppietta l’ha firmata su rigore, un rigore che non c’era: nutro parecchi dubbi sul contatto della mano di Parisi con il collo di Gimenez il quale è crollato a terra come se fosse stato colpito da un destro di Tyson”.

I problemi di Pioli

Zazzaroni continua analizzando il periodo nero della squadra viola: "I problemi, ora, sono tutti di Pioli “no fire” che ha incassato 3 soli punti su 21. La Fiorentina è una squadra sospesa nei (suoi) vuoti. A San Siro Kean ha corso male e tenuto pochissimi palloni, il centrocampo di palleggiatori è sembrato troppo leggero e la difesa, al solito, poco protetta. Questa crisi, lo confesso, mi sorprende. La campagna acquisti mi era piaciuta, sconcertante è ovviamente il rendimento generale: quasi tutti i giocatori - tra vecchi e nuovi - sono decisamente sotto il proprio standard. La soluzione la può individuare - o indicare - solo Stefano".