Domani la sfida alle campionesse d'Italia, De La Fuente: "Questa partita conta per dimostrare il nostro valore, poi subito testa alla finale"

Sebastian De La Fuente, allenatore della Fiorentina Femminile, ha commentato ai canali ufficiali del club viola il prossimo impegno di campionato, l'ultima gara della Poule Scudetto contro le campionesse d'Italia della Roma.

Prima la Roma e poi… la Roma

Appuntamento domani alle ore 14:30 nella Capitale, per dare seguito alla qualificazione in Champions League conquistata dalle ragazze di De La Fuente. Lo stesso tecnico viola ha parlato al club gigliato, esprimendosi così in vista dell'ultima gara del campionato: “Questa partita conta per mostrare il nostro valore. Credo che anche la Roma vorrà vincerla, poi testa alla finale di Coppa Italia”.

Le convocate della Fiorentina

Fiorentina e Roma si incroceranno di nuovo, venerdì 24 maggio, alle ore 21:30 per l'attesissima finale di Coppa Italia Femminile. Intanto, per la gara di domani pomeriggio, De La Fuente ha diramato la seguente lista delle convocate: