Venuti recupera e si prepara a tornare al Franchi da ex. La situazione in casa Lecce in vista della sfida con la Fiorentina

Tramite comunicato sul proprio sito ufficiale, il Lecce ha dato un aggiornamento sulle condizioni dei giocatori infortunati in vista della gara contro la Fiorentina. Buone notizie per Lorenzo Venuti che, dopo aver saltato l'esordio stagionale per un problema fisico, dovrebbe tornare a disposizione di D'Aversa per la gara del Franchi.

Stesso discorso per il velocissimo esterno offensivo Banda, mentre non è ancora rientrato in Italia il nuovo attaccante Krstovic. Il giocatore è alla prese con alcune pratiche burocratiche riguardanti il suo status di extracomunitario e non tornerà prima di venerdì, ragion per cui difficilmente prenderà parte alla trasferta di Firenze.