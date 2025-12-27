Runjaic 'boccia' Sava dopo i cinque gol di Firenze: la decisione del mister dell'Udinese dopo l'ultima debacle

Giornata da dimenticare, quella scorsa, per l'Udinese: il 5-1 subito dalla Fiorentina ultima in classifica e una coppia di portieri che, per diversi motivi, non hanno propriamente brillato. E infatti, è arrivata una decisione eloquente in merito a quanto accaduto da parte di Runjaic.

La scelta in porta

Nell'odierno incontro tra Udinese e Lazio, infatti, in porta non ci sarà Sava - che ha appunto subito cinque gol contro la Fiorentina -, né ovviamente lo squalificato Okoye, la cui espulsione ha pesantemente influito sull'andamento della scorsa partita: l'estremo difensore dei bianconeri sarà il 40enne Padelli, alla prima partita stagionale.

Le parole di Inler

Inler, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha commentato così la scelta del mister: “Abbiamo grande fiducia in tutti i nostri portieri, ma il mister ha scelto Padelli, ha tanta esperienza ed è un leader. La partita di Firenze è stata brutta, non ce l'aspettavamo una prestazione così. La parola ‘ritiro’ è grossa, ma per noi non è una punizione: solo un modo di stare più vicini e fare grandi cose insieme”