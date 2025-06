Tanta Fiorentina nel Flamengo che esce al Mondiale per Club contro il Bayern. Gerson segna, Pulgar pure... ma nella porta sbagliata

Tempo di ottavi di finale per il Mondiale per Club, dove senza sorprese il Bayern Monaco avanza ai quarti battendo il Flamengo con un netto 4-2. C'è tanta Fiorentina nella squadra brasiliana scesa in campo questa sera; in realtà anche in panchina, con l'attaccante Pedro che non è entrato.

Il centrocampista cileno Erick Pulgar è stato protagonista decisamente non in positivo: suo l'autogol che ha aperto le marcature a favore dei tedeschi, al 6° minuto, su deviazione beffarda di testa da calcio d'angolo. I bavaresi raddoppiano subito con Kane, poi ad accorciare le distanze è un altro ex viola, Gerson, con una botta potentissima che trafigge Neuer. Il Bayern segna l'1-3 con Goretzka, poco prima dell'intervallo, quando Pulgar è costretto a uscire per infortunio… arrivato su un fallo ai danni di Kane molto pericoloso, ai limiti dell'espulsione. Jorginho su rigore e ancora l'inglese fissano il punteggio.