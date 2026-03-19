Titolare a sorpresa anche oggi Nicolò Fagioli, che a Sky ha commentato il passaggio del turno viola contro il Rakow:

"Cremona è stato un passo fondamentale perché dovevamo fare punti per forza per uscire da questa apnea continua. Siamo venuti qua su un campo veramente difficile, il terreno era complicato, si faceva fatica a stoppare la palla e dovevamo essere bravi sulle seconde palle. L'abbiamo fatto meno bene nel primo tempo ma poi nel secondo abbiamo avuto una buona reazione.

Conference ora obiettivo? Per me ma anche per gli altri e il mister, l'Europa è sempre stato un obiettivo. Ora che siamo sempre lì ma stiamo un po' meglio possiamo concentrarci anche su questo, dopo la sosta della Nazionale, e pensare a superare il prossimo turno che mi pare sia il Crystal Palace… un avversario tosto. E poi andare avanti un turno per volta.

Quanto vorrei il Mondiale? E' un sogno enorme che ho però ora mi concentro sugli allenamenti e le partite con la Fiorentina e attendo le decisioni del ct Gattuso.

Sono convinto ora di fare il play? Mi sto trovando molto bene, merito mio ma anche molto dello staff e e del mister. Sono sempre dentro al gioco e questo è fondamentale per me".