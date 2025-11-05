Amiri: "Dopo la gara col Werder Brema ci siamo parlati, ora siamo pronti. La Fiorentina è una squadra forte, ma non abbiamo paura"

Nadiem Amiri, centrocampista del Mainz, ha parlato così alla vigilia della gara di Conference League contro la Fiorentina: “Non vincere la partita con il Werder Brema, nonostante l'ottima prestazione, ci ha fatto male. Ma ci siamo confrontati, abbiamo parlato e ci siamo ritenuti orgogliosi di aver giocato in quel modo. Tutti hanno dato il massimo e ora siamo pronti ad affrontare la partita con la Fiorentina”.

“Non ho paura della Fiorentina”

Poi ha aggiunto: “Vogliamo fare bene in Europa. Anche se le ultime settimane sono state intense e abbiamo fatto fatica soprattutto nei secondi tempi, vogliamo affrontare ogni partita con positività. Della Fiorentina conosco bene Parisi e Pongracic, so che è una squadra forte ma non ho paura”.

“Giocare in Europa è entusiasmante”

Infine: “In Italia si gioca con grande passione, ma non voglio parlare dell'interesse della Fiorentina perché ora sono un giocatore del Mainz. A Genova ho lavorato e imparato tanto, Criscito mi ha insegnato tanto a livello personale. Giocare le coppe europee è entusiasmante, si percepisce un'atmosfera incredibile”.