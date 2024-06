Corriere dello Sport-Stadio: Subito l'idea Carboni

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo in prima pagina sulla Fiorentina: "Raffa viola". Sommario: "Ingaggio da 1,6 milioni, nell'accordo anche un'opzione per la stagione 2026/27. Staff di sei persone. Mercato: piace il talento dell'Inter (Carboni), il tecnico l'ha lanciato al Monza.

Pagina 10

Sul nuovo allenatore: "Palladino, 2 anni viola E subito l’idea Carboni". E inoltre: "Accordo raggiunto: contratto fino al 2026, 1,6 milioni d’ingaggio e opzione per la terza stagione Nel mirino adesso c’è il talento argentino dell’Inter". In taglio basso: "Martinez Quarta: "Resto perché voglio vincere qui".

Pagina 11

Apertura di pagina per: "Nuova Fiorentina attacco e duttilità". In taglio basso le parole di Batistuta: "Beltran dovrebbe giocare di più".