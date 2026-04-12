Berardi espulso nell'intervallo di Genoa-Sassuolo: in attesa del Giudice Sportivo, cosa filtra in vista della Fiorentina

Scene incredibili quelle viste nell'intervallo tra Genoa e Sassuolo: mentre le due squadre si dirigevano negli spogliatoi, è scoppiata una rissa nel tunnel che ha visto coinvolti i membri delle due parti, risultando in un'espulsione a testa. Gli strascichi di questa baruffa, peraltro, interessano anche la Fiorentina.

Litigio nel tunnel

Sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, come detto, si è consumata una mezza rissa nel tunnel del Ferraris che ha visto coinvolte entrambe le squadre: i colpevoli, secondo Rapuano meritevoli del cartellino rosso, sono stati Berardi tra le fila dei neroverdi ed Ellertson per il Grifone. Le due squadre, quindi, sono scese in campo per il secondo tempo in 10 contro 10.

La Fiorentina segue

In tutto questo, la Fiorentina attenderà paziente il responso del Giudice Sportivo: di solito, le espulsioni per condotta violenta costano 3 giornate di ammenda, e dopo Lazio e Lecce la Fiorentina dovrà affrontare proprio il Sassuolo. Salvo imprevisti, quindi, ci sono alte probabilità che Berardi non sia presente contro i viola.