La Fiorentina va alla pesca mirata sul mercato. Pochi innesti ma funzionali e un'arma che può essere decisiva

La Fiorentina, fra tutte le formazioni in corsa per la salvezza in Serie A, resta forse l'unica a poter immaginare di fare un mercato di gennaio capace di spostare gli equilibri.

Questo non grazie all'aspetto economico, anche perché potrà essere speso solo ciò che verrà incassato, ma perché, rispetto alle rivali, i viola possono ancora permettersi un profilo di intervento diverso per storia, per appeal e per la capacità di garantire ingaggi che altre non possono valutare. Lo si legge stamani su La Nazione.

Pesca mirata

Il quotidiano locale parla anche di una pesca mirata, pochi innesti ma di livello. Con la speranza di avere anche un'arma decisiva da utilizzare, come la partecipazione alla fase finale della Conference League, che può essere attrattiva per molti giocatori ai margini dei top-club (come Boga del Nizza ma anche di alcuni profili fuori rosa al Chelsea).

Occasione di rilancio

Per questo tipo di giocatori, sei mesi a Firenze potrebbero rappresentare una vetrina preziosa e un'occasione di rilancio e una conseguente manna dal cielo per i viola.