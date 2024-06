"Vogliamo preservare un gioiello dell'architettura come il Franchi, facendo uno stadio nuovo e all'avanguardia per la Fiorentina"

In una nota il candidato più votato della Lista civica Eike Schmidt Paolo Bambagioni ha parlato in una nota anche della situazione del Franchi. Queste le sue parole: "Abbiamo lavorato a due idee concrete per una parte importante della città come Campo di Marte, nell'ottica di una Firenze policentrica. La prima permette di trovare una soluzione per lo stadio comunale Artemio Franchi, specchio fedele di una gestione inqualificabile, finita a carte bollate. La nostra idea per il Franchi è trasformarlo in un vero centro di produzione artistica e culturale, salvaguardando un gioiello dell'architettura del Novecento, ovviamente facendo con la Fiorentina uno stadio nuovo adeguato alle esigenze. Questo sì, proprio per le sue caratteristiche, può essere lo spazio della contemporaneità a Firenze che tanto manca, perché bisogna studiare il passato ma anche pensare con nuove forme e nuovi linguaggi.

La seconda riguarda come far arrivare la tramvia al Campo di Marte: non in modo invasivo e impattante come ha deciso l'attuale amministrazione ma utilizzando i binari ferroviari già esistenti, salvaguardando gli alberi e i posti auto. La differenza tra la conservazione impersonata da Funaro e il cambiamento di Eike Schmidt è, non solo nelle idee alternative ma soprattutto nella credibilità con la quale si possono portare avanti. Se continueranno a gestire male la città e un quartiere come Campo di Marte, sicuramente ci saranno meno posti auto, meno alberi, un trasporto pubblico meno efficiente, un monumento abbandonato, un rapporto definitivamente rotto con la società Fiorentina. Con Eike Schmidt sindaco e suoi collaboratori, che hanno esperienza manageriale e capacità, tutto questo non succederà: porteremo in fondo progetti reali e veramente utili a tutti".