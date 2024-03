Bentornato Kouame, arma in più per il finale di stagione. Ma il futuro...

Un rientro prevedibile, già avvenuto per la partita mai giocata contro l'Atalanta e stavolta definitivo: Christian Kouame è a disposizione di Vincenzo Italiano. La Fiorentina sorride e recupera a tutti gli effetti, condizione fisica permettendo in queste prime settimane, un esterno in più in un reparto piuttosto povero di alternative. Considerati i tanti impegni nel finale di stagione, non può che essere una notizia positiva.

I dubbi sul futuro di Kouame

La certezza della sua presenza di sgretola, pensando alla prossima stagione. Tante le riflessioni che terranno impegnate la Fiorentina sul futuro di Kouame, legate soprattutto a una questione economica. Questa è la situazione: il contratto dell'ivoriano scade a giugno, ma il club viola può decidere se esercitare o meno l'opzione di rinnovo del contratto automatico fino al 2025. Il problema? Le cifre. Lo stipendio potrebbe lievitare fino ai 2 milioni di euro, con base fissa di 1,4 milioni. Eventuali spese che frenano l'attivazione automatica dell'opzione.