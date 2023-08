Doveva semplicemente essere la giornata di Fiorentina-Nizza, amichevole della Sela Cup, e invece è stata tutt'altro. Perché nelle ultime ore la dirigenza gigliata si è mossa prepotentemente sul mercato.

Come avrete potuto leggere da Fiorentinanews.com, per la porta il nome caldo adesso è quello di Oliver Christensen, numero uno dell'Hertha Berlino. Dovrebbe essere lui il nuovo estremo difensore viola, per una cifra attorno ai 6 milioni di euro.

Novità importanti invece in attacco. Come riportato da Sky Sport, la Fiorentina è in trattativa avanzata per Lucas Beltran, attaccante del River Plate. La chiusura dovrebbe avvenire nelle prossime ore per una cifra vicina ai 25 milioni. Ma non è finita qui. I Viola vorrebbero chiudere anche per M'bala Nzola: previsto un incontro nelle prossime ore per chiudere anche per il bomber dello Spezia.

A questo punto, però, urge una riflessione. Se arrivassero sia Beltran che Nzola, la Fiorentina dovrebbe necessariamente liberarsi di uno fra Cabral e Kouamé in attacco. Dando per scontata la permanenza di Jovic (legata ai motivi del decreto crescita) e la partenza invece di Kokorin. Dentro Beltran e Nzola, fuori Kouamé e Cabral (o solo uno dei due)? Potrebbe davvero essere questa la svolta del mercato targato Pradè, Burdisso e Barone.