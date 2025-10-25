Da poco terminato a Cremona l'anticipo di questo sabato sera di Serie A tra Cremonese e Atalanta, valido per l'ottava giornata di campionato.

La gara

Arriva un pareggio importante allo Zini, più per i padroni di casa che per i bergamaschi. E' successo tutto nel finale di gara, con i grigiorossi che si erano addirittura portati in vantaggio al 78esimo con il primo gol in Serie A di Jamie Vardy, pronto su un tap-in al limite dell'area piccola. Pochi minuti dopo è stato Marco Brescianini a riportare la situazione in parità con un sinistro chirurgico all'84esimo. Finisce 1-1.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 18, Milan 17, Roma 15, Inter 15, Bologna 13, Como 13, Juventus 12, Udinese 12, Atalanta 12, Sassuolo 10, Cremonese 11, Torino 8, Cagliari 8, Lazio 8, Parma 7, Lecce 6, Verona 4, Pisa 4, Fiorentina 3, Genoa 3.