La Gazzetta dello Sport: Tifosi scatenati, nel mirino squadra e dirigenti

Due pagine sulla partita di ieri della Fiorentina presenti all'interno de La Gazzetta dello Sport.

Pagina 36

Titolone è: “Il Como c'è Viola contestata”. E ancora: “Fiorentina, il gol e niente altro Cesc domina: vittoria al 94'”. Sommario: “Rete di Mandragora dopo 6', rimonta dei lariani con Kempf e Addai. Due assist di Paz”.

Pagina 37

Qui troviamo: “Fischi e insulti, tifosi scatenati. Nel mirino squadra e dirigenti”. Sottotitolo: “Pioli: ”Devo trovare la soluzione" Fabregas: “Che personalità”.