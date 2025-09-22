La Gazzetta dello Sport: Tifosi scatenati, nel mirino squadra e dirigenti
Due pagine sulla partita di ieri della Fiorentina presenti all'interno de La Gazzetta dello Sport.
Pagina 36
Titolone è: “Il Como c'è Viola contestata”. E ancora: “Fiorentina, il gol e niente altro Cesc domina: vittoria al 94'”. Sommario: “Rete di Mandragora dopo 6', rimonta dei lariani con Kempf e Addai. Due assist di Paz”.
Pagina 37
Qui troviamo: “Fischi e insulti, tifosi scatenati. Nel mirino squadra e dirigenti”. Sottotitolo: “Pioli: ”Devo trovare la soluzione" Fabregas: “Che personalità”.
💬 Commenti (3)