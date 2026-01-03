L'Atalanta non fa certo muro per Samardzic e aspetta (anche) la Fiorentina per parlarne: ma in che ruolo lo immagina il club viola?

Per ora siamo solo ai sondaggi esplorativi e quello della Fiorentina per Lazar Samardzic non è andato a vuoto perché la disponibilità a discuterne da parte dell'Atalanta c'è tutta, secondo il Corriere dello Sport-Stadio. Il serbo non è mai stato centrale nelle dinamiche atalantine e vorrebbe un club in grado di dargli più minuti e centralità.

La Fiorentina non è l'unico club interessato al ragazzo classe 2002 ma deve prima valutare anche in che posizione immaginerebbe di utilizzarlo: Samardzic ad oggi sarebbe un po' il doppione di Gudmundsson, salvo ipotesi particolarmente ardite di utilizzo da mezzala. O salvo movimenti in uscita che potrebbero riguardare proprio l'islandese.