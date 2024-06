La Fiorentina ha raggiunto l'intesa con Vranckx, adesso ci sarà da trattare con il Wolfsburg. Le richieste del club tedesco

Come riporta Sky Sport, la Fiorentina ha raggiunto un accordo con Aster Vranckx. L’ex Milan è sempre più vicino a far ritorno in Italia, dove appunto lo attende la società viola che ora deve trattare con il Wolfsburg.

Per lasciarlo partire il club tedesco chiede 10 milioni di euro, con la possibilità di chiudere sui 7-8 milioni di euro più bonus. Già nelle prossime ore è previsto un incontro tra la Fiorentina e il Wolfsburg per provare a raggiungere l'intesa.