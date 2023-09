Gonzalez, obiettivo...nessun rischio

L'obbiettivo è non perdere Nico Gonzalez. L’allarme è rientrato, ma per la certezza che Nico Gonzalez sia recuperabile nei prossimi giorni servirà attendere ancora. Come scrive il Corriere Fiorentino, ’attaccante argentino si è rivisto ieri al centro sportivo dopo l’infortunio che lo aveva costretto a restare negli spogliatoi di Genk, al termine del primo tempo, e anche se le prime risposte hanno regalato qualche sospiro di sollievo l’argentino continua ad avvertire un certo dolore. Il numero dieci aveva accusato problemi all’addome sul finire della prima frazione, così come riferito dallo stesso Italiano nel dopo gara spiegando la sostituzione con Kouame, e le preoccupazioni maggiori erano nell’ottica dei prossimi impegni, tutti ravvicinati.

Da quanto trapelato ieri dal Viola Park l’esterno è ancora alle prese con il dolore e per questo la sua presenza a Udine è sempre più a rischio. L’obiettivo del resto è quello di non prendersi rischi e magari rivedere Nico in campo già giovedì prossimo, nel turno infrasettimanale che vedrà i viola di scena a Frosinone, anche per evitare di dover fare a meno per troppo tempo dell’attuale capocannoniere del gruppo attualmente a quota 4 gol.