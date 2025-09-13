La probabile formazione della Fiorentina: Piccoli in vantaggio su Dzeko per far coppia con Kean. A centrocampo è pronto Mandragora

La Fiorentina torna in campo dopo la sosta per le Nazionali e ritrova al ‘Franchi’ il Napoli Campione d’Italia allenato da Antonio Conte. Contro i partenopei il tecnico viola Stefano Pioli è costretto a dover fare a meno dell’infortunato Gudmundsson almeno dall'inizio, e di conseguenza riflettere sull'undici titolare da schierare.

Le possibili scelte di Pioli

In porta ci sarà De Gea, mentre la difesa sarà composta da Comuzzo, Pongracic e Ranieri. Sulle corsie esterne agiranno Dodô e Gosens, mentre a centrocampo è pronto il trio composto da Mandragora, Fagioli e Sohm: in questo caso Nicolussi Caviglia potrebbe subentrare a gara in corso per il suo esordio in maglia viola. In attacco ci sarà il duo d’attacco composto da Kean e Piccoli, quest'ultimo in vantaggio su Dzeko al momento.

La probabile formazione della Fiorentina

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Gosens; Kean, Piccoli.