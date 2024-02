Non solo Fiorentina, anche il Milan si unisce al cordoglio per Hamrin: la nota del club rossonero

Anche il Milan si stringe attorno alla famiglia di Kurt Hamrin per la scomparsa dello storico attaccante, ex calciatore svedese che, dopo la lunga avventura in maglia Fiorentina, ha vestito per due anni il rossonero di Milano, vincendo anche la Coppa dei Campioni.

“Ci ha lasciati Kurt Hamrin, protagonista di successi indimenticabili nella storia rossonera. Tutto l’AC Milan si unisce al cordoglio della sua famiglia in questo momento di dolore”, il messaggio pubblicato dai rossoneri sui social. Un pezzo importante di storia del calcio che oggi se ne va. Fai buon viaggio, Uccellino!