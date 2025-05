Micheal Kayode sta conquistando il cuore dei tifosi del Brentford. Dopo l'inizio difficile della sua avventura in Premier League, vissuto prevalentemente in panchina, il giovane laterale sta dimostrando sul campo tutto il suo valore.

La partita fra ex viola

Giovedì primo maggio è andata in scena la sfida fra il Nottingham Forest di Nikola Milenkovic e il Brentford di Micheal Kayode. La sfida fra i due ex viola è stata vinta dal terzino destro che, con una prestazione maiuscola, ha contribuito al successo per 2-0 della sua squadra. Il classe 2004 azzurro è partito titolare, venendo poi sostituito all'84esimo da Ajer.

L'amore dei tifosi

Kayode è stato celebrato sui canali social dalla sua squadra; nei commenti tanti apprezzamenti dei tifosi e la richiesta a di riscattarlo al più presto dalla Fiorentina, per evitare che qualche big si possa avventare sul calciatore.