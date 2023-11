A TVPlay il giornalista Paolo Bargiggia ha detto la sua su Fiorentina-Juventus: “Ho letto tante critiche alla squadra di Allegri, ma onestamente ritengo un merito non prendere gol da cinque partite. Per quanto si possa dire, non mi sembra che la Juve ieri sera abbia sofferto. Szczesny ha fatto due belle parate, ma per il resto la Fiorentina non è stata mai pericolosa”.

E poi: “Se parliamo di estetica del calcio la Juve va sicuramente criticata, però anche la Fiorentina sta facendo dei passi indietro. Chiaro che Italiano proponga un bel calcio, però se perdi tre partite di fila in campionato non è un bellissimo segnale”.