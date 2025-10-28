Tanto vale sperare nelle coincidenze: due rigori e una rimonta che lo scorso anno svoltarono la stagione

Non sono poche le similitudini che accomunano Fiorentina-Bologna di domenica al Fiorentina-Lazio della scorsa stagione, nonostante il risultato delle due partite sia diverso. Lo scorso anno, la Fiorentina trovò la prima vittoria in campionato proprio contro la Lazio per 2-1 al Franchi. Domenica, invece, altro pareggio per 2-2.

Coincidenze

A caratterizzare l'andamento simile delle due gare c'è sicuramente una Fiorentina in netta difficoltà nella prima parte di gara, con i viola che in entrambe le occasioni si sono trovati in svantaggio. La rimonta, poi, in entrambi i casi è arrivata grazie a due calci di rigore a favore della squadra gigliata. Contro la Lazio, il 22 settembre 2024, fu Gudmundsson a realizzare una doppietta dal dischetto al suo esordio in viola. Domenica l'islandese ha segnato solo il primo penalty, lasciando il secondo nei piedi di Kean, che ha pareggiato i conti.

Periodi no

Ma soprattutto, ad accomunare le due partite, sono i periodi con i quali la Fiorentina è arrivata alle partite. Prima la squadra di Palladino, poi la squadra di Pioli, arrivavano alle gare dopo un percorso nettamente insufficiente in campionato. Fu proprio la gara contro la Lazio nella scorsa stagione a svoltare il cammino della Fiorentina, con i viola che dopo la rimonta contro i biancocelesti collezionarono un filotto importanti di buone prestazioni e risultati che risollevarono squadra e umore (momento poi interrotto bruscamente con il malore di Bove). La squadra di Pioli, ancora a secco di vittorie, arrivava alla gara contro il Bologna da ultima in classifica al pari del Genoa.

Speranze

Similitudini che speriamo non si siano interrotte al 90esimo di Fiorentina-Bologna e che continuino con un netto cambio di marcia della squadra di Pioli come accaduto lo scorso anno. La differenza, la più importante, è che la gara contro la Lazio arrivò alla quinta giornata e, appunto, portò alla vittoria. Contro il Bologna era già l'ottava giornata di campionato. E la vittoria non è ancora arrivata. Tanto vale aggrapparsi alle coincidenze, ma serve spingere sull'acceleratore.