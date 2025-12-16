L'insider di mercato, Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha parlato di alcuni movimenti che vedono coinvolta la Fiorentina, quando mancano quindici giorni all'inizio della sessione invernale.

Gudmundsson-Roma

“La pista Gudmundsson-Roma è un’idea - ha detto - un’ipotesi, ma non c’è una vera e propria trattativa in corso. Dovesse arrivare una proposta interessante, la Fiorentina potrebbe pensare di lasciar partire l'islandese”.

“Una rosa che cambierà molto”

Moretto ha poi aggiunto: “Quella viola è una rosa che potrebbe cambiare, e tanto, nel mese di gennaio”.