Un innesto per la difesa? Idea di mercato per la Fiorentina, piace un giovanissimo del Chelsea

“Il calciomercato di gennaio non è una priorità”: l'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli era stato chiaro nella conferenza stampa. Eppure la società si sta già muovendo per cercare di offrire al nuovo tecnico dei rinforzi durante la sessione invernale.

Fiorentina, a gennaio si può mettere mano alla difesa?

Un reparto che il club ha cambiato poco rispetto alla stagione precedente è proprio il centro della difesa, che sta facendo emergere più di qualche problema di collaudo. Così la Fiorentina starebbe pensando a un rinforzo proprio per la batteria difensiva. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Niccolò Ceccarini, piace Josh Acheampong del Chelsea. Si penserebbe, come sviluppo di un'eventuale trattativa, al prestito con diritto di riscatto.

Piace un giovanissimo centrale del Chelsea: i dettagli

Il classe 2006 è uno dei tanti giovani che in maglia Blues non trova spazio con continuità. Ha il doppio passaporto, inglese e ghanese (fin qui, fino all'Under 21, ha rappresentato l'Inghilterra). Può giocare come centrale, principalmente indicato come braccetto di destra, oppure come laterale destro, necessità della Fiorentina visto il lungo infortunio di Lamptey. Più in generale, il club potrebbe comunque contare sul Chelsea, club con tantissimi giocatori, alcuni dei quali non propriamente nel progetto di mister Maresca. Tra questi c'è anche il 27enne Axel Disasi, centrale francese che potrebbe fare al caso viola, tra i profili valutati.