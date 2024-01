La probabile formazione della Fiorentina: ancora difesa a tre, sulla sinistra chance per Parisi. Beltran c'è e gioca in coppia con Ikoné

Alle 18 la Fiorentina scenderà in campo contro l'Udinese, nella prima partita del girone di ritorno. Per provare a riscattare la sconfitta di Reggio Emilia Vincenzo Italiano riproporrà il 3-5-2, con Terracciano in porta e una linea difensiva composta da Ranieri, Milenkovic e Martinez Quarta.

Kayode e Parisi agiranno sulle fasce, mentre a centrocampo Bonaventura e Duncan saranno i braccetti ai lati di Arthur. Tandem offensivo composto da Ikoné e Beltran, recuperato dopo la botta al naso subita contro il Bologna.

La probabile formazione della Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Ranieri, Milenkovic, Martinez Quarta; Kayode, Bonaventura, Arthur, Duncan, Parisi; Ikoné, Beltran. All. Vincenzo Italiano