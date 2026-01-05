Assente contro la Juventus per problemi alla schiena, Sottil scalpita per tornare in campo. La decisione sulla convocazione

Stagione complicata, quella di Riccardo Sottil: l'esterno della Fiorentina, in prestito al Lecce, è già stato vittima di un infortunio che gli ha fatto saltare un mese di campionato tra ottobre e novembre. Tuttavia, dal Salento arriva una buona notizia.

Recuperato e a disposizione

Aveva saltato anche la sfida contro la Juventus, per via di un fastidio alla schiena, coi suoi che poi sono andati a strappare un punto all'Allianz Stadium. Oggi, però, il Lecce ha diramato i propri convocati per la sfida di domani, contro la Roma: Sottil torna tra i convocati e sarà regolarmente a disposizione.

Alti e bassi

11 partite, 545 minuti in campo, 1 gol e 1 assist: questo il bottino stagionale raccolto dall'esterno, che ora scalpita per tornare in campo. Difficile vederlo titolare, ma Di Francesco potrà tornare a contare sul ragazzo: la Fiorentina intanto continua a monitorarne i progressi.