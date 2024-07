Davanti Kean e Kouamé, per il momento per Palladino è ok così. Nzola ha le valige pronte, ma in diversi gli fanno compagnia

Dalle indicazioni che arrivano dai primi allenamenti al Viola Park si inizia a percepire l'idea della nuova Fiorentina che Palladino ha in mente per la prossima stagione. Ieri infarinatura sul 3-4-2-1 con i due attaccanti che erano Kean da una parte e Kouamé dall'altra.

Al momento sono loro due a poter essere impiegati come punte centrali in viola, con Beltran in Argentina. A Palladino, per il momento, va bene così. Nzola non si vede e le valige dell'angolano sono pronte per vederlo altrove.

Insieme a lui altri sono pronti a una nuova esperienza lontana da Firenze: Ikoné, Comuzzo, Dalle Mura, Pierozzi sono tutti in attesa di una sistemazione. Qualcuno in prestito, altri saluteranno definitivamente. Lo scrive il Corriere dello Sport.