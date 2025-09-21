E' stato un Igor Tudor contro tutti quello che si è presentato nel post partita di Hellas Verona-Juventus (finita 1-1) a DAZN. L'allenatore bianconero ne ha avute per tutti.

Sulla gara

"Oggi avrei voluto che la squadra avesse più energia. Qui è totalmente diverso, si gioca ogni sette giorni, 3 partite in 7 giorni come abbiamo fatto noi, è totalmente un calcio diverso. E poi oggi vorrei avere un altro arbitro, quello sì. Queste cose vorrei vedere. Sono d'accordo, non abbiamo fatto una delle miglior partite, alla fine prendiamo questo punto perché non si può neanche vincere sempre".

Sull'arbitro

"C'è il rigore dato che è una roba vergognosa, come può... uno non vede la palla, cosa deve fare? Non esistono questi rigori qua. Lo possono dare solo quelli che non hanno mai giocato a calcio. Questa è una regola vergognosa. Poi il rosso su Gatti, io ero davanti, l'ho visto io. Non ha caricato... uno deve caricare così.... Mai viste due decisioni così. Non so cosa dire. Poi va detto, è mancata energia oggi, l'abbiamo preparata al massimo..... (scorrono le immagini della gomitata a Gatti, ndr).... Cioè, se non dai rosso per questo, non so per cosa dai rosso, non guarda niente... se questo non è rosso, veramente, una vergogna. Una vergogna.Con Varo oggi queste due decisioni no.... Non voglio parlare di questo, di scuse, ma alla fine si decidono le partite così. Questa decisione è 10-0. Non è 80-20, è 100% a 0. Due decisioni tutte e due sbagliate. Incredibile. 10 a zero eh".