ten Hag ormai ha deciso: Amrabat ha perso il posto da un classe 2005. Lo United vince ma il viola gioca appena gli ultimi dieci

Sofyan Amrabat è chiaramente ormai fuori dai piani di Erik ten Hag. Il centrocampista di proprietà della Fiorentina, dopo l'ennesimo flop nel derby contro il Manchester City, è sceso oggi in campo contro l'Everton per appena una decina di minuti.

Il tecnico dei Red Devils infatti ha deciso che è Kobbie Mainoo, prodotto delle giovanili dello United, il nuovo mediano accanto a Casemiro. Nulla di sorprendente per la Premier League, se non fosse che il giovanissimo calciatore inglese è nato nel 2005. Un bello smacco insomma per l'espertissimo, anche a livello internazionale, Amrabat, che adesso conta i mesi che mancano per tornare a Firenze.