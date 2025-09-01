"Hangover Viola", stasera in onda la nuova puntata su YouTube, Facebook e Instagram. Diamo i voti al mercato della Fiorentina

Questa sera alle ore 21.30, eccezionalmente di lunedì, andrà in onda una nuova puntata di Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com dove si affronteranno gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. Si tratterà di una puntata speciale in cui, a poche ore dalla chiusura delle porte, commenteremo e valuteremo il calciomercato estivo della Fiorentina.

L'ospite di queta sera

Parteciperanno i nostri redattori, il nostro direttore Stefano Del Corona e il giornalista e nostro editorialista Marco Dell'Olio. Conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

Segui la puntata