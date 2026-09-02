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Corriere Fiorentino: Il colpo last minute della Fiorentina

Redazione /
Corriere Fiorentino
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Una pagina sulla Fiorentina per il Corriere Fiorentino di oggi. 

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Il quotidiano apre con il mercato: “Il colpo last minute”. Ovvero: “Preso l’esterno portoghese Gonçalves dallo Sporting: è il 13esimo acquisto viola Mandragora va al Torino, Gudmundsson alla Lazio: la rivoluzione di Paratici”. 

Baggio

In taglio basso: “Baggio torna al Franchi, nella notte delle stelle”. Sottotitolo: “Stasera si gioca la partita delle leggende: con Roby e Batistuta ci sarà anche Totti”. 

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