Lorenzo De Silvestri, terzino del Bologna ed ex viola, ha parlato anche della Fiorentina in un'intervista tra passato e presente a Rai Radio 1.

"La Fiorentina ha giocatori forti per riprendersi"

Sul momento attuale della Fiorentina De Silvestri ha commentato: "Posso esprimermi poco perché non conosco dall'interno la situazione che stanno passando. E' una società molto importante, ha giocatori forti per riprendersi e ritengo che i dirigenti abbiano fatto le scelte opportune per quanto riguarda il nuovo allenatore. Sicuramente si riprenderà".

“Ho bellissimi ricordi di Firenze e della Fiorentina”

Sul suo passato in viola si è espresso così: "Ho giocato in Champions League con la maglia della Fiorentina, ero molto giovane, mi ricordo un gruppo da cui ho imparato tanto. Firenze è una bellissima città, sono cresciuto molto e maturato nelle situazioni difficili soprattutto nell'ultima stagione. Ho bellissimi ricordi di tutto questo".



