Recentemente la Fiorentina ha deciso di esercitare l'opzione unilaterale che aveva per estendere di un anno l'accordo con l'allenatore, Raffaele Palladino.

“Una decisione che mi ha convinto”

E c'è anche chi, tra gli addetti ai lavori, ha giudicato in senso positivo questa mossa: “A me questa decisione ha convinto - ha detto a News.Superscommesse.it l'editorialista del Corriere della Sera e commentatore Sky, Paolo Condò - Palladino ha fatto una buona stagione, la prima buona stagione da allenatore giovane della Fiorentina, che sta crescendo. Come succede per i giocatori giovani, può sbagliare. Non può avere, infatti, l’esperienza di un Ancelotti o di un Ranieri”.

“Meritevole di riconferma”

E poi: “Tra Monza e il primo anno a Firenze ha comunque fatto bene, ha mostrato che rappresenta un profilo promettente, che deve ancora migliorare in diversi aspetti ma, secondo me, è meritevole di riconferma".