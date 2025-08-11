Moretto: "Comuzzo era il prescelto per sostituire Thiaw al Milan, poi i rossoneri hanno cambiato idea. Ecco perché"

In un video pubblicato sul canale You Tube di Fabrizio Romano, il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha spiegato le ragioni per cui il Milan ha virato su De Winter per sostituire Thiaw, abbandonando la pista Pietro Comuzzo della Fiorentina.

Le parole di Moretto

“Malick Thiaw è già volato in Inghilterra per svolgere le visite mediche con il Newcastle. Il Milan si è messo subito al lavoro per trovare il sostituto del tedesco. Uno dei primi ad essere contattato è stato Pietro Comuzzo della Fiorentina, che veniva visto in via Aldo Rossi come il profilo giusto per il Diavolo".

Le ragioni del mancato affondo

"Però poi nella giornata di domenica il club rossonero ha fatto delle valutazioni interne sull'operazione Comuzzo che è stata ritenuta un po' troppo costosa. E così i rossoneri hanno virato sull'alternativa De Winter. Nel giro di poche ore è stato chiuso questo affare, accordo verbale con il Genoa a 20 milioni di euro totali, con bonus compresi facilmente raggiungibili”