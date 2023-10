Lanzafame: "La Fiorentina gioca incredibilmente bene, Gonzalez e Biraghi i giocatori migliori. Ma Stankovic sa benissimo come affrontare i viola"

Un ex enfant prodige del calcio italiano. Così potremmo definire Davide Lanzafame, uno che sembrava destinato ad avere una grande carriera davanti, ma che alla fine non ha reso per come ci si aspettava.

Lanzafame è stato a lungo in Ungheria, dove ha cominciato anche la sua nuova carriera da allenatore. Intervistato da Csakfoci.hu, ha parlato anche del match tra Fiorentina e Ferencvaros che si giocherà per la Conference League.

“Sarà molto difficile per il Ferencvaros - ha detto - perché la Fiorentina gioca incredibilmente bene con Italiano. È vero, Stankovic sa benissimo come affrontarli fin dai tempi della Sampdoria. Penso che la soluzione migliore sarebbe che il Ferencvaros giocasse in difesa e ripartisse in contropiede. La Fiorentina ha esterni e attaccanti fantastici. Nico González è il loro miglior giocatore, ma posso fare il nome anche di Biraghi, il capitano della squadra. Ma tutti i giocatori della squadra hanno ottime qualità”.

E poi: “Il Ferencvaros si è già guadagnato il rispetto di altri club, essendo apparso in Champions League e più volte in Europa League. La squadra non è tra le ultime tra le ultime in Europa, e la Fiorentina lo sa”.