Il giocatore ungherese della Fiorentina Primavera Adrián Dénes ha parlato della prossima sfida dei viola contro il Ferencvaros in Conference League.

"In quanto finalisti della stessa competizione la scorsa stagione, penso che la Fiorentina supererà il proprio girone gruppo e, sulla carta, potrà competere per conquistare la Conference la prossima primavera", ha detto il 19enne a Nemzeti Sport.

E poi: “Conoscendo l'allenatore Vincenzo Italiano, segue costantemente il Ferencvaros con il suo staff, ogni partita è presa sul serio dalla squadra. Sono sicuro che la Fiorentina vorrà avere il dominio del gioco in casa, provare a portare una serie di attacchi con una fitta rete di passaggi, provare anche a colpire sulle fasce. La squadra è in fiducia, sta andando bene in campionato e ha ottenuto un discreto risultato nella Conference League a Genk. Allo stesso tempo, i giocatori possono sentirsi rammaricati, perché sono andati due volte in vantaggio in Belgio, ma non erano insoddisfatti, dopo tutto, hanno fatto un punto in casa contro il rivale più difficile sulla carta”.

Sui giocatori viola, Denes aggiunge: “Non mancano i top player in squadra: Nicolás González è un membro chiave della nazionale argentina, analogamente a lui, Jonathan Ikone è un'ala brillante, ma il centrocampista Giacomo Bonaventura può essere definito di classe, così come il Ferencvaros dovrebbe prestare attenzione anche ad Arthur Melo, non a caso ha già giocato per Liverpool, Juventus e Barcellona. Calciatori importanti come Sofyan Amrabat e Arthur Cabral hanno lasciato il club in estate, ma gli arrivi hanno sostituito bene i giocatori che sono andati. Il Ferencvaros è una squadra abbastanza forte da minacciare la porta viola, non escludo nemmeno una vittoria in trasferta, ma sicuramente dovrà soffrire molto a Firenze. Molti dei miei compagni di squadra conoscono la formazione biancoverde e hanno una buona opinione”.