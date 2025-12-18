Giuseppe Rossi: "E' colpa del vice di Ferguson se ho dovuto lasciare Manchester, una persona orribile"

Nelle ultime ore il gioiellò di Villarreal, Parma e Fiorentina Giuseppe Rossi è tornato a raccontare del suo “allontanamento” dal Manchester United. Il fantasista italoamericano, durante un’intervista a Fozcast, ha sintetizzato in poche parole la sua titolata esperienza ai Red Devils tra il 2004 e il 2006, sottolineando come tutto sia stato deciso dal vice di Alex Ferguson.

"E' stata tutta colpa del vice di Ferguson, Carlos Queiroz, Una persona orribile! Avevo 19 anni, tornavo dal prestito al Parma e avevo segnato 9 gol in 18 partite. Nel pre-campionato stavo facendo bene. Sono andato da Queiroz e gli ho detto che la mia intenzione era di rimanere al Manchester United. E trovare più spazio".

“Mi disse che non avrei fatto nessun minuto in più”

Ma la risposta del portoghese vice del tecnico scozzese, secondo quando raccontato dall’attaccante, è stata tutt’altro che positiva: "Lui mi prende da parte e mi dice: 'Non avrai nessun minuto in più, quindi penso che dovrai cercarti un'altra squadra''.

“Ferguson voleva tenermi e lui no. Io fui solo una vittima della situazione”

Il classe ’87 ha poi concluso il suo racconto: "Ero molto confuso. Avevo parlato con Sir. Alex e sapevo che voleva tenermi. Quindi Queiroz aveva un certo potere decisionale... e sfortunatamente io ne ero la vittima. Lui non mi vedeva. E io avevo bisogno di giocare per mostrare il mio talento. È stato lì che ho deciso di trasferirmi in Spagna"