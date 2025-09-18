Il giornalista de La Nazione e tifoso viola Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno, toccando varie tematiche attuali di casa Fiorentina e proiettandosi alla prossima sfida della squadra di Pioli, contro il Como.

‘La vera Fiorentina? Con Nicolussi Caviglia’

“Mi aspetto che la Fiorentina vinca contro il Como, e spero anche col Pisa perché la squadra ne ha la forza. Dobbiamo avere fiducia perché ancora non abbiamo visto la vera Fiorentina, che non può essere la poca cosa vista finora. Il tempo ci aiuterà a trovare la squadra. Ho visto il Como col Genoa: bellino in attacco, dietro però ha problemi. La Fiorentina ha elementi che possono esprimere tutt'altro livello rispetto alla pochezza mostrata fino ad adesso. Il tassello che mancava la Fiorentina l'ha trovato con Nicolussi Caviglia: con lui vedremo una squadra in grado di raccontare una storia diversa”.

‘Alcuni giocatori hanno bisogno di qualche turno di stop’

“Stravedo per Fazzini, ma alla Fiorentina manca il direttore d'orchestra al momento. In questo momento farei riposare Fagioli e Comuzzo, sono in un percorso di ricerca di loro stessi, e hanno avuto uno smarrimento. Non sarei in disaccordo se Pioli li lasciasse in panchina. Alcuni giocatori stanno rendendo al di sotto delle aspettative al momento e qualche turno di stop può essere utile. Se Gudmundsson sta bene, il partner d'attacco di Kean deve essere lui, con Piccoli e Dzeko come alternative. Resto convinto che la migliore Fiorentina dovrebbe schierarsi con la difesa a quattro”.