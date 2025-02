Buffon: “Non so cosa sta accadendo alla Juventus. Fagioli alla Fiorentina? Ottimo per la sua continuità ma...”

Questo pomeriggio il direttore sportivo della Nazionale Italiana Gianluigi Buffon, ai margini della presentazione del primo album delle Calciatrici Panini, è tornato a parlare di Juventus, con un pensiero anche per il nuovo centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli. Questo un estratto delle sue parole:

"Credo che la classifica che si sta delineando premi in maniera corretta le squadre per ciò che hanno fatto vedere fino a oggi. Quindi, Inter e Napoli si contenderanno il campionato fino all'ultima giornata e giustamente sarà così. Un commento sulla Juve? Qualche difficoltà in più del previsto c'è stata, ma non posso sapere dove mettere l'accento perché solo chi è dentro sa veramente quali sono le cose che stanno andando e quali no. Da fuori vediamo solo i risultati”.

“Fagioli? Per la sua storia sarebbe stato meglio chiudere la carriera alla Juve”

Ha poi concluso con un pensiero su Nicolò Fafioli, nei giorni scorsi passato alla Fiorentina: "Da tifoso e dirigente dell'Italia, se Fagioli dovesse giocare con continuità è meglio noi, per avere un elemento in più. Per quella poi che è la sua storia sarebbe stato meglio vederlo finire la sua carriera alla Juve, ma ci sono esigenze e priorità di giocatori e club”.