Baldini: "La Fiorentina contro il Napoli deve cambiare atteggiamento, non può pensare solo a difendersi. Vanoli deve..."

Questo pomeriggio il giornalista di RaiSport Enzo Baldini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di toccare alcuni temi sensibili di casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Fino ad ora sono sempre stato fiducioso, e quindi devo esserlo anche oggi vista la situazione che sta vivendo il Napoli ultimamente. Oltretutto voglio ricordarvi come la Fiorentina giochi meglio contro le squadre piu forte di lei e gli azzurri, che fanno un altro campionato rispetto a noi, lo sono. Quando noi dobbiamo vincere e impostare bene la gara abbiamo sempre problemi, quando invece sono gli altri a doverlo fare spesso ci esaltiamo. E l'inizio del 2026 lo conferma. Mi aspetto che la Fiorentina cambi atteggiamento non dico che deba giocare tipo squadre come il Cagliari, ma che magari giocando un po piu guardinga posso colpire in contropiede".

“La Fiorentina deve cambiare atteggiamento altrimenti si va da poche parti”

Ha poi aggiunto: "Deve cambiare atteggiamento per far capire agli avversari che non siamo una vittima sacrificale e che, come al Napoli, anche alla Fiorentina i punti pesano moltissimo: ricordo che siamo ancora a rischio retrocessione. Già da fischio d'inizio, a costo di prendere qualche cartellino in più, la squadra viola deve far capire al Napoli che stasera vuole uscire con dei punti dal Maradona. Vincere sarebbe ovviamente il massimo, ma non perdere è sicuramente necessario”.

“La società ha speso molto in estate, l'unico errore è l'addio di Palladino”

Ha poi commentato la nuova gestione: “Non è vero che ultimamente si è parlato solo di centro sportivo. Questa società, fermandoci alla sola scorsa estate, ha messo sul banco una cifra attorno ai novanta milioni: è vero che sono stati spesi male ma c'era la volontà di fare meglio dell'anno scorso, in cui si erano raggiunti grandissimi risultati. Mi duole dirlo ma molte delle colpe sono anche nostre, che non abbiamo aiutato un tecnico come Raffaele Palladino che in una sola stagione aveva abbattuto record e piazzamenti storici”.

“Ecco cosa voglio in piu da Vanoli”

Ha anche sottolineato un aspetto sula gestione tecnica di Vanoli: “Questa squadra con Lazio e Milan ha dimostrato di non saper difendere il risultato. Mi aspetto qualcosa di piu anche da Vanoli quest'oggi, che va ammesso abbia trovato una situazione devastante al suo arrivo. Da lui mi aspetto piu lucidità e soprattutto qualcosa in piu quando deve fare i cambi: raramente quest'anno ho visto cambiare la partita grazie alle sue mosse”.