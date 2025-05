E Joaquin non perde occasione di ammirare la bellezza di Firenze - FOTO

L'ex Fiorentina Joaquin è arrivato a Firenze al fianco del Real Betis e questa sera, alle 19.15, sarà a disposizione dei media per rispondere alle loro domande. In attesa di godersi l'atmosfera della grande sfida di domani, l'illustre doppio ex si gusta un altro tipo di bellezza.

Innamorato di Firenze

Stiamo parlando ovviamente di Firenze, perché Joaquin ne ha approfittato subito per fare un giro in centro come testimonia la storia di Ponte Vecchio che ha pubblicato su Instagram. L'ex esterno spagnolo non ha mai nascosto il suo amore per Firenze e la Fiorentina, e anche stavolta non ha perso occasione di dimostrarlo.