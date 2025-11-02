Galloppa la soluzione tampone per Mainz e Genoa: la classica toppa in attesa del futuro. Accordo in arrivo con Pioli

La questione è solo capire come, non se, ‘liberarsi’ di Stefano Pioli: il rapporto tra le parti è ormai logorato e non proseguibile, per ora tenuto in vita da un vincolo contrattuale onerosissimo. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com però, all'orizzonte c'è un accordo sulla buonuscita con il quasi ex tecnico. Gli anni di contratto sono tre, a oltre tre milioni a stagione: un totale di circa 18 milioni lordi.

E' probabile dunque che Pioli rinunci ad una parte per liberarsi dal contratto e permettere alla Fiorentina di andare su un altro allenatore. Chi? Per il momento Daniele Galloppa, tecnico della Primavera, che è il grande favorito per essere in panchina a Mainz e domenica prossima a Genova. Poi la sosta potrebbe portare consiglio su chi scegliere per la poltrona di DS e a ruota il ruolo di allenatore.