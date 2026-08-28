Viviano: "Adoro Zirkzee, ma alla Fiorentina mancherà un attaccante che sappia giocare in profondità"

L'ex portiere e tifoso della Fiorentina Emiliano Viviano ha detto la sua ad Arena Sportium su Moise Kean: “E' un giocatore che il Como in rosa non ha, e cioè che cerca la profondità permettendo alla squadra anche di giocare in contropiede. Ovviamente è un ottimo acquisto per la squadra di Fabregas”.

“Non mi aspettavo Zirkzee”

Poi ha parlato di Zirkzee: “Personalmente lo adoro e se arrivasse sarei davvero felice. Non mi aspettavo questo tipo di acquisto dato che alla Fiorentina mancava più un attaccante di profondità. Lui invece viene fuori, cerca il pallone, spesso non fa proprio la punta. I giocatori di livello come lui vanno sempre bene, ma non aspettiamoci un attaccante simile a Kean”.