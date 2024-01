Zaniolo torna in ottica viola? Non per questa stagione, lo dice... Il regolamento!

Nelle ultime ore qualcuno ha paventato l'ipotesi che la Fiorentina potesse tornare su Zaniolo in vista di questi ultima seconda parte di mercato invernale. L'ex Roma in estate era stato cercato dalla società viola, ma alla fine dal Galatasaray il centrocampista si è trasferito in Premier League all'Aston Villa in prestito.

Zaniolo, in questa stagione, ha dunque giocato già almeno una partita ufficiale con due maglie, visto che con il club turco a inizio stagione era stato schierato (una sola volta) nel preliminare di Champions contro lo Zalgiris. Il regolamento FIFA permette di tesserarsi con un terzo club durante la stagione, a meno che il giocatore non abbia giocato nessuna partita ufficiale con una delle due squadre precedenti in quella stagione. Al di là delle voci, dunque, Zaniolo non potrà tornare in Italia fino al prossimo mercato.

Questo quanto si legge nel regolamento FIFA aggiornato a maggio 2023: “I giocatori possono essere tesserati con un massimo di tre club durante una stagione. Durante questo periodo, un giocatore può giocare solo partite ufficiali per due club. In deroga a questa regola, un giocatore che si sposta tra due club appartenenti associazioni con stagioni sovrapposte (ad es. inizio della stagione in estate/ autunno in contrapposizione all'inverno/primavera) possono essere idonei a giocare in partite ufficiali per un terzo club durante la stagione in questione".