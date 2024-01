Si raffredda la pista Barak per il Napoli. I partenopei guardano già altrove dopo i primi sondaggi

Si raffredda Barak-Napoli

Il giornalista e direttore Niccolò Ceccarini, in un articolo per il proprio sito Tuttomercatoweb.com, ha aggiornato la situazione intorno al centrocampista viola Antonin Barak, finito nel mirino del Napoli. Questo quanto si legge.

‘Il Napoli valuta altri profili’

“Il futuro di Antonin Barak non dovrebbe essere al Napoli. Dopo i sondaggi dei giorni scorsi con la Fiorentina, il club azzurro non è molto convinto di portare all'ombra del Vesuvio il centrocampista della Fiorentina, che in passato ha vestito le maglie di Udinese e Hellas Verona, e la pista relativa la suo prestito al club partenopeo si sta piano piano raffreddando. I campioni d'Italia stanno valutando altri profili e presto proveranno a sondare il terreno per altri giocatori”