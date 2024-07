Ci vediamo sì, ma in tribunale!

Il Comune di Firenze e la Fiorentina tornano a vedersi. Però l'"incontro" di stamani non sarà per niente istituzionale.

Ci vediamo in tribunale

Se la vedranno gli avvocati delle rispettive parti, direttamente in tribunale. Il club viola infatti ha presentato un ricorso che serva per interrompere i lavori allo stadio Artemio Franchi, almeno fino a quando non verrà trovata copertura finanziaria completa per gli interventi e non ci siano tempi certi.

Palazzo Vecchio avversa l'ipotesi

Ipotesi questa, ovviamente, avversata da Palazzo Vecchio che ha già dei fondi a disposizione necessari per cambiare faccia alla Fiesole e a una gran parte dello stadio.

Faccia a faccia vero

Il tutto in attesa di un faccia a faccia, vero, tra il sindaco di Firenze, Sara Funaro, e il DG viola, Alessandro Ferrari, che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Sul tavolo il nodo della capienza definitiva dell’impianto per la prossima stagione e lo spinoso caso del settore ospiti.